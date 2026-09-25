Frota de Alegrete chega a 47,4 mil; elétricos e híbridos dobram

Alegrete tinha 47.438 veículos emplacados em julho de 2026, 769 a mais que um ano antes, alta de 1,6%. No mesmo período, os carros elétricos e híbridos passaram de 53 para 114 e mais que dobraram, mas ainda são 0,24% da frota da cidade, menos da metade da proporção do Rio Grande do Sul.

Os números são da estatística mensal de frota da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), feita a partir do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). Julho é o mês mais recente publicado. A comparação usa o mesmo mês de 2025 e de 2021.

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Um veículo para cada 1,6 morador

Com a estimativa de 74.285 habitantes do IBGE, Alegrete tem 63,9 veículos para cada 100 moradores. Em cinco anos, a frota cresceu 12,6%: eram 42.140 veículos em julho de 2021. A população, no mesmo intervalo, ficou praticamente parada, como mostrou a última estimativa do IBGE para o município.

No último ano, o crescimento local (1,6%) ficou abaixo do gaúcho. A frota do Rio Grande do Sul aumentou 2,5% e chegou a 8,64 milhões de veículos.

O que cresceu e o que encolheu

Tipo Jul/2025 Jul/2026 Variação Automóveis 25.303 25.505 +0,8% Motocicletas 7.990 8.014 +0,3% Caminhonetes e camionetas 7.293 7.519 +3,1% Motonetas 1.389 1.394 +0,4% Reboques 1.520 1.442 -5,1% Caminhões 1.248 1.207 -3,3% Semirreboques 541 724 +33,8% Caminhões-trator 390 462 +18,5% Ônibus e micro-ônibus 390 364 -6,7% Total 46.669 47.438 +1,6% Fonte: Senatran/Renavam, frota por município e tipo de veículo. Caminhonetes e camionetas aparecem somadas porque a classificação entre as duas categorias muda de um ano para o outro.

Os maiores aumentos proporcionais foram no transporte pesado. Os semirreboques, as carretas puxadas por cavalo mecânico, subiram de 541 para 724. Os caminhões-trator foram de 390 para 462. Os caminhões comuns, por outro lado, diminuíram.

Elétricos e híbridos: de 8 para 114 em cinco anos

A Senatran classifica os veículos pelo combustível registrado no documento. Em Alegrete, a soma de todas as categorias com motor elétrico foi esta:

Julho de 2021: 8 veículos, todos híbridos

8 veículos, todos híbridos Julho de 2025: 53 veículos (12 elétricos de recarga externa e 41 híbridos)

53 veículos (12 elétricos de recarga externa e 41 híbridos) Julho de 2026: 114 veículos (44 registrados como elétricos e 70 híbridos, incluindo 2 híbridos plug-in)

No Rio Grande do Sul, os elétricos e híbridos somavam 57.867 em julho, 0,67% da frota do estado, com alta de 86,6% em um ano. Em Alegrete, o ritmo de crescimento foi maior (115%), mas a partir de uma base pequena: a participação desses modelos na frota local é de 0,24%.

A imensa maioria dos veículos da cidade segue a combustão. São 22.332 movidos só a gasolina, 16.527 flex (álcool e gasolina) e 4.931 a diesel. Os preços desses combustíveis nos postos locais foram tema do levantamento mais recente da ANP.

Como os dados são contados

A estatística considera veículos com placa registrados no Renavam com endereço no município. Isso inclui veículos que não circulam mais mas não tiveram a baixa feita no Detran, e deixa de fora máquinas agrícolas sem emplacamento. Em julho, 2.304 veículos de Alegrete estavam sem o combustível informado no cadastro.

Fonte: Senatran, Frota de Veículos 2026 e 2025 (frota por município e tipo; frota por município e combustível, julho), e Frota de Veículos 2021; IBGE, estimativa de população.