Falta de luz programada em Alegrete: ruas e horários de 8 a 16/10

A RGE programou nove desligamentos de energia em Alegrete entre 8 e 16 de outubro. O único na área urbana é no sábado, 10 de outubro, entre 11h40 e 18h10, em ruas dos bairros Rui Ramos e Vila Nova. Os demais atingem estradas e corredores do interior, sempre à tarde.

Os dados constam no sistema de desligamentos programados da CPFL RGE, consultado na manhã desta sexta-feira (25). Todos os registros aparecem como “aguardando execução” e são classificados como obra na rede.

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Quando e onde falta luz

Data Horário Locais 8/10 (qui) 12h06 às 17h56 Estrada Angico, 450 8/10 (qui) 12h10 às 18h20 Estrada Inhanduí, 400 a 506 (zona rural) 9/10 (sex) 12h20 às 19h10 Estrada Itapororó, 2877 (zona rural); Estrada Silvestre, 4040 a 9060 10/10 (sáb) 11h40 às 18h10 Bairros Rui Ramos e Vila Nova (ruas abaixo) 10/10 (sáb) 12h40 às 18h10 Vila Nova (ruas abaixo) 12/10 (seg) 11h50 às 18h40 Estrada Angico, 100 a 232; Estrada Inhanduí, 1690; Estrada Itapororó, 109 a 142; Estrada Três Capões, 1200 13/10 (ter) 11h52 às 18h42 Estrada BR Ibirocaí, 842 a 1301 16/10 (sex) 12h25 às 17h25 Estrada Paulino da Cunha, 610 a 620 (Encruzilhada); ETN S. João, 1500 a 2002 (zona rural) 16/10 (sex) 12h31 às 17h41 Rincão São Miguel: Corredor Tólio, 43 a 204; Estrada São Miguel, 41 a 60; Rincão Segabinazzi, 225 Fonte: CPFL RGE, sistema de desligamentos programados (Alegrete), consultado em 25/09/2026. A numeração indica o trecho da via atingido.

Sábado, 10 de outubro: ruas atingidas na cidade

Das 11h40 às 18h10

Rui Ramos: Rua Adão A. Paim, 167 a 205; Rua Delfino Antunes, 202; Rua Demenciano Morais, 37 a 185; Rua Ézio Marchisio, 228 a 344; Rua Jarbas Figueira, 185 a 340; Rua Mário Guterres, 203 a 256

Vila Nova: Beco dos Borges, 10 a 87; Rua Artur B. Hormain, 21 a 535; Rua Celestino Prunes, 343; Rua Constantino Freitas, 255; Rua Eljo Ribeiro, 298 a 329; Rua Joaquim Astrar, 368 a 1077; Rua Manoel Mano, 30 a 94; Rua Vereador Carbonel, 607; Rua Vereador Murilo Oliveira, 15

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Das 12h40 às 18h10

Vila Nova: Rua Artur B. Hormain, 154; Rua Constantino Freitas, 254 a 347; Rua Joaquim Astrar, 299 a 756; Rua Vereador Murilo Oliveira, 12 a 33

Desligamentos até 7 de outubro continuam mantidos

A programação anterior, publicada pelo portal no dia 24, segue igual no sistema da distribuidora. Ela inclui cortes na tarde de terça-feira, 6 de outubro, em trechos do Centro, da Vila Nova e de Canudos, além de vários pontos do interior entre 26 de setembro e 7 de outubro.

Como conferir o seu endereço

Na página da CPFL RGE, a opção de consulta permite buscar pelo código do cliente ou pela localização (município, bairro e rua) e escolher o período. No mesmo endereço, o consumidor pode se cadastrar para receber o aviso com antecedência. A distribuidora pode alterar ou cancelar desligamentos, por isso vale conferir de novo na véspera.

Quem depende de equipamento elétrico em casa, como aparelhos de saúde, freezer com estoque ou bomba d’água, deve se organizar antes do horário previsto.

Quedas de energia causadas por temporais não entram nessa lista. A previsão de mais interrupções na primavera foi tema de reportagem sobre os efeitos do El Niño na rede elétrica.

Fonte: CPFL RGE, consulta de desligamentos programados para o município de Alegrete, período de 25/09 a 31/10/2026, feita em 25/09/2026.