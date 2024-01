Três jogos do Efipan no campo do 6º RCB com pouco futebol

Share on Email

Nos três primeiros jogos válidos pela 1ª rodada do 43º Efipan, apenas um gol registrado. Com um campo longe do ideal para a prática de um bom futebol, seis equipes estrearam na competição Sub-14 pan-americana em Alegrete.

O atual campeão Grêmio amargou um empate sofrível contra os peruanos do Universitário de Desportes. O jogo não teve emoção e ambas equipes se limitaram a jogar futebol. Raras chances de gol, e dezenas de lances perdidos serviram para evidenciar os dois goleiros. Do lado tricolor, Rafael foi destaque, segurando o empate do Grêmio.

Do lado dos peruanos, Conda pegou todas investidas do Grêmio, e o resultado final foi um minguado empate sem gols.

No segundo confronto do dia, Palmeiras e Talleres fizeram um jogo morno, muito abaixo do esperado. Foram distribuídos cinco cartões amarelos, três para o Verdão e dois para os argentinos.

A estreia do Flamengo de Alegrete, foi assistida por dezenas de torcedores que foram acomodados na unidade militar num espaço seguro.

Em campo, o time rubro-negro do técnico Edinho Machado, fez um bom primeiro tempo, embora pecando nas finalizações. Muito aguerrido, os uruguaios souberam controlar o ímpeto dos anfitriões e matou o jogo no início da etapa final. O camisa 11 Augustin Perez, marcou na vitória do Peñarol.