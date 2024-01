Fechamento da Loja Obino vai deixar boas memórias, dizem consumidores

O encerramento da Loja Obino, foi uma notícia que pegou uma boa parte da população alegretense de surpresa. Durante quase 50 anos, a empresa que foi inaugurada em 19/04/1974, promoveu uma interação significativa com a comunidade, organizando jogos e eventos comunitários.

A Obino, ao longo dos anos, tornou-se sinônimo de confiança e tradição para os consumidores. Seu modelo de negócio inovador não se limitava apenas ao aspecto financeiro, mas também incluía investimentos significativos em treinamento de equipe, garantindo um atendimento de qualidade. Essa abordagem resultou em uma interação positiva entre a loja e a comunidade, consolidando uma relação duradoura ao longo das décadas.

Na manhã da última quinta-feira, os últimos utensílios estavam sendo retirados da loja. Muitos clientes, passavam na frente do estabelecimento e olhavam para o interior do espaço com um semblante de espanto e incredulidade. Rosângela, moradora do bairro Macedo, ressaltou que sempre foi uma consumidora assídua da loja e o encerramento das atividades marcam o fim de um ciclo histórico de compras no espaço,” minha primeira TV, meu primeiro sofá, foram comprados aqui, só restaram lembranças”, disse a alegretense.