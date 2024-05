Três linhas do transporte público estão inoperantes em Alegrete

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, informa que, devido a situação de calamidade decretada no Estado do Rio Grande do Sul, em virtude das fortes chuvas, bem como o Decreto Municipal que declara situação de emergência no Município.

Sairá de circulação temporária das Linhas Medianeira x Nova Brasília, José de Abreu x Vila Nova e Vila Nova x Pedreiras. A falta do desabastecimento de combustíveis são mais alguns fatores que corroboram para tal medida, que tem como objetivo mitigar qualquer possibilidade de inviabilização do transporte público, de forma geral, pelo desabatecimento da frota. A previsão de retorno do atendimento destas 3 linhas será analisada a partir da normalidade do abastecimento de combustíveis nos postos da nossa cidade.

Ficando estabelecido assim:

A Linha João XXIII x Nova Brasília atenderá o Bairro Medianeira;

A Linha Piola x Vila Nova cobrirá o itinerário da Linha José de Abreu;

A Linha Polivalente x Ibirapuitã atenderá o Bairro Pedreiras.