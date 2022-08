Confira os detalhes da Caminhada Cívica 2022

A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Secel), realiza a Caminhada Cívica 2022 nos dias 03 e 04 de setembro. O tradicional evento conta com a participação das Escolas, Associações e Entidades.

Às entidades que pretendem participar do desfile, solicita-se que entrem em contato através dos telefones da Secel: 3961-1646 e 3961-1130, até o dia 26 de agosto.

A comemoração da “Semana da Pátria” representa uma importante fonte de estímulos ao civismo, propiciando assim, a oportunidade de formar na criança e no jovem o conceito de Pátria, despertar o sentimento de patriotismo e formar atitude de respeito aos símbolos do Brasil.

Neste ano, o tema municipal apresentado será “Cidadania se constrói com empatia, educação e amor à vida”. Já o tema dos festejos da Pátria Nacional e Estadual, definida pela Liga da Defesa Nacional é “Os 200 anos da Independência do Brasil”.

Cronograma e Calendário:

01/09:

11h – Abertura Oficial

Corrida do Fogo: condução do fogo com o seguinte trajeto (Esquina do Clube Cassino, contorna a Praça em Frente a Igreja e chegada no Monumento ao Expedicionário)

Solenidade de Abertura: ato formal.

03/09:

13h – Governo Municipal e Suas Secretarias, APAE , Pólos Municipais e Estaduais, Escolas de Educação Infantil, Instituições, Agremiações e Clubes Esportivos, outros

04/09:

13h – Secel, Escolas de Ensino Fundamental, Ensino Médio, Cursos Técnicos (ETEC) e Universidades

07/09:

9h – Desfile Militar

A divulgação da ordem dos desfiles e o local das concentrações também ocorre no dia 26 (site da Prefeitura ou na SEC – NAAP)