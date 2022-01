Três mulheres, artistas de Alegrete, são homenageadas no muro do Coletivo

Share on Email

Na última semana o muro do Coletivo Multicultural amanheceu com um colorido a mais. Três mulheres artistas, com um longo histórico na música, foram homenageadas pelo ponto de cultura.

Com duas molduras específicas, criadas e executadas pela artista plástica Amanda Gobus, as professoras de música Thereza Fernandes, Baldomira Lopes e a gaiteira Iracema Marconato, tiveram suas imagens gravadas no muro cultural.

Artes embelezaram mais uma vez o muro do Coletivo

Em dezembro, Márcio Faraco e Hique Montanari foram os homenageados através da tinta do artista plástico santa-mariense, Douglas Medeiros com auxílio de Julia Pereira.

Artistas em ação no muro

Márcio Faraco e Hique Montanari

Thereza Fernandes e Baldomira Lopes possuem uma longa trajetória na música, oportunizando o contato com a flauta doce para inúmeras crianças das escolas públicas de Alegrete, por mais de 20 anos, ensinando de forma voluntária.

Baldomira Lopes, ao saber da homenagem, agradeceu, “Obrigada Paulo pela colaboração que sempre nos deste durante os vinte anos de trabalho com flauta doce junto às escolas de Alegrete.

“Obrigada Amanda pela arte maravilhosa de pintura. Telefonei para Therezinha , contando. Ela ficou muito emocionada e agradecida a vocês. Bom Ano 2022 e que Deus os abençoe com muita saúde para continuarem o trabalho artístico de vocês”.

A professora Mariana Vargas também comemorou, “Eu estou emocionada com a homenagem, Amanda Gobus Lopes . A dona Baldomira Machado Lopes e Terezinha introduziram a flauta na minha aula, a música na minha vida. Foi graças aos ensinamentos delas que pude passar nos testes para o Coral Alegrete, foi através da iniciativa delas que eduquei meus ouvidos para a música, que consegui transmitir isso ao lado da SAUDOSA Professora Otília, nas escolas públicas. É muito emocionante ver esse reconhecimento por gente que fez tanto pelas nossas crianças, pela nossa Educação, sem receber dinheiro algum! Abriam as portas de suas casas para ouvir um piano e tocar flauta. Vocês são sensacionais. Meu amor e carinho por vocês, sempre. Agora eternizado nessa obra.”

Iracema Marconato, que faz parte da memória afetiva e cultural de Alegrete, sempre presente em vários eventos da cidade, tocando a sua gaita, também ficou muito emocionada com a homenagem, contou sua filha Idene Marconato, “Ela esta emocionada. Imagina com mais de noventa anos e agora ser reconhecida como pessoa importante na nossa cidade. Só tenho a dizer: Muito obrigada.”

Hique Montanari e Márcio Faraco também se manifestaram sobre as homenagens. Faraco, agradeceu, “Obrigado, Coletivo Multicultural de Alegrete, Douglas Medeiros e Julia Pereira por essa homenagem que me toca profundamente. Abraço a todos e longa vida ao Coletivo Multicultural de Alegrete.”

“Tive a honra e o privilégio de ter sido escolhido como um dos artistas alegretenses, o representante da arte do Cinema, que foram pintados no muro/galeria de arte do importante e vital Ponto de Cultura, o Coletivo Multicultural de Alegrete, RS. Obrigado por terem lembrado de mim e feito o carinhoso e gentil convite”, disse Montanari.

Marcio Faraco é compositor, cantor, guitarrista alegretense. É um dos grandes nomes da MPB e da Bossa Nova, reside atualmente em Paris (França). Hique Montanari é roteirista e diretor de cinema alegretense, reside em POA. Tem recebido vários prêmios no Brasil e no mundo pelo longa Yonlu.

Todas as artes receberão um QrCode com a biografia de cada homenageado que podem ser acessadas pelo celular.

Homenagem a mulher gaiteira

Artista plástica Amanda Gobus

O Coletivo Multicultural está localizado na rua Maximino Marinho, 270 bairro Vera Cruz e se mantém em atividade devido ao apoio das seguintes empresas e pessoas que acreditam numa transformação social através da arte: Óptica Pampa, CAAL Centro Comercial, CAAL, 23 Pub Bar, Casa Rezende, Erasmo Guterres Silva, Maria do Horto Salbego, Preta Mulazzani, Cláudia da Costa Rizzatti, Maria Cristina Graeff Wernz, Gilmar Martins, Virgínia do Rosário, Vagner Souza, Izolan Calçados, Paula Patrícia Moura, Fernanda Broll Carvalho, Newton Santos, Aliriane Almeida, Rosane Grisa, Luiz Felipe Schervenski, Fernando Correa de Miranda.

Fotos: Paulo Amaral