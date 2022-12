Três pessoas morrem em acidente na Estrada do Mar

Uma colisão frontal entre dois automóveis matou três pessoas e deixou duas feridas na manhã desta quinta-feira (15), no Litoral Norte. O acidente, envolvendo um Corolla e um Citroën, ocorreu no km 2 da RS-389, a Estrada do Mar, em Osório, por volta das 8h15min.

Segundo informações da 1ª Delegacia de Polícia de Osório, que está investigando o caso, as três vítimas estavam no Citroën — são duas mulheres e um homem. A motorista do Citroën e o condutor do Corolla sofreram ferimentos e foram encaminhados para o hospital.

Conforme relatou a 1ª DP do município, o automóvel Citroën seguia em direção a Capão da Canoa quando a motorista teria perdido o controle do veículo e atingido o outro carro que estava na direção contrária. Um dos carros parou virado fora da pista, o outro, sobre a via.

A perícia no local começou por volta das 11h. Ainda não há informações sobre o nome e a idade das vítimas.

Fonte: LEANDRO RODRIGUES – GZH