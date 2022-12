Motorista invade contramão, bate em veículo estacionado e sobe a calçada na Rua Dos Andradas

De acordo com a Guarda Municipal que atendeu a ocorrência, o motorista de 25 anos, bateu no pneu de um caminhonete Tucson, estacionada. Na sequência, perdeu o controle do Uno, chocou-se com a roda dianteira no cordão e subiu em parte da calçada.

Com o pneu estourado, não teve condições de seguir. A Guarda Municipal foi acionada e o militar foi convidado a realizar o teste do etilômetro, contudo, negou-se.

Ele que é habilitado, foi autuado pelas infrações de trânsito e recusa. A Unidade Militar que ele pertence foi comunicada.

A Guarda Municipal atendeu a ocorrência.

