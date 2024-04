Grupo Nativista Ibirapuitã faz ensaio público na preparação para as competições de 2024

O Grupo Nativista Ibirapuitã com sua rica história de preservação da cultura e costumes gaúchos já ensaia com muita garra para todas as competições que estão por vir. No domingo, GNI com o entusiasmo de sempre promoveu um ensaio aberto no CTG Aconhego dos Caranchos. Além de todos os rodeios pelo Estado, o grupo tem foco bem definido, ensair muito para o ENART – maior festival de arte e cultura da América Latina, realizado anualmente em Novembro.

Grupo Nativista Ibirapuitã

A vice-cordenadora da 4ª Região Tradicionalista, Kelen Iung, pais e familiares deixou esse ensaio aberto ainda mais emocioanante, comentou a tradicionalista. Os já renomados instrutores, Rafael Machado e Thaiara Carús estão com novos desafios para o grupo que se enetrega de corpo e alma nos ensaios

O grupo tem 30 integrantes e o coordenador do GNI é Adriani Blaskesi.