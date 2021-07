Trilheiros de Alegrete realizam evento com doação alimentos

A onda de frio que assola Alegrete desperta solidariedade em vários segmentos da comunidade.

O grupo de Trilheiros Os Tochas vai realizar, nesse domingo, depois de cinco meses uma trilha com participação de amantes do esporte, aqui de Alegrete e de outros grupos de cidades vizinhas.

O evento se reverte de importância especial, porque cada piloto vai doar cinco quilos de alimentos, diz Gean Rocha, presidente dos Tochas.

A trilha terá 50km de percurso entre pedras e barro, saindo da cancha do Elio Rocha percorrendo mato às margem do Ibirapuitã e retornando ao local. A rota em que os participantes passarão de moto, inclui uma Casa Lar de Idosos e bairros que serão beneficiados com cestas básicas montadas pelos trilheiros. Já confirmaram participação os grupos: Trilheiros do Alegrete, Tranqueiras, Roias, todos de Alegrete; grupos Sem destino e Todo o Terreno de Uruguaiana; Trilheiros do Saicã, Sem Fronteiras de Rosário do Sul,; Escapa Cadena de Santana de Livramentos e Gaudérios de Santa Maria.