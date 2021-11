Trio de Ouro no Open de patinação artística recebe homenagem na Câmara

Durante a sessão ordinária de quinta-feira (5), da Câmara, houve espaço para um momento muito significativo para três atletas alegretenses destaque no 6º Open Internacional de Patinação Artística de Capão da Canoa.

O vereador Anilton Oliveira/PT fez a entrega dos votos congratulatórios, os quais foram aprovados pela unanimidade da Casa às atletas Júlia Freitas, Raíssa Rodrigues e Eduarda Brandão, bem como à instrutora Fernanda Carvalho, do Grupo Superação.

O aplauso dos vereadores foi em reconhecimento pela conquista das medalhas de ouro no Open Internacional de Patinação Artística Virtual.

Patinadoras receberam homenagem no Plenário da Câmara

A competição aconteceu no mês de outubro e consagrou o primeiro lugar na modalidade Livre Individual as atletas Eduarda, Júlia e Raíssa, cada uma em sua categoria. Júlia e Raissa também obtiveram o primeiro lugar na modalidade Duo.

Durante a Sessão, a Câmara, através da Frente Parlamentar do Esporte, da Presidente Firmina Soares e do Diretor de Esportes da SECEL, Emerson Coelho, também realizaram a entrega simbólica das medalhas conquistadas pelas alegretenses.

Caturra, um artista autodidata que embeleza cenários com a magia das cores



Para o vereador Anilton, “O trabalho da Frente Parlamentar do Esporte é a busca de construções coletivas para esportistas que, a exemplo das gurias do Grupo Superação, representam nossa cidade de forma brilhante e muitas vezes bancando com esforços próprios e de suas famílias a participação em campeonatos pelo Brasil.” A elas, o reconhecimento de toda uma comunidade, destacou Oliveira.

Nathália Barcelos a alegretense que coleciona títulos com muito samba no pé, beleza e simpatia

A professora Fernanda Carvalho em nome do Grupo Superação agradeceu a homenagem e destacou o apoio de pessoas que somaram com o grupo. “Obrigada pela oportunidade e todo o apoio durante o campeonato. Aos vereadores pelo reconhecimento. O meu muito obrigado a vocês”, comentou Fernanda.

Professora Fernanda também recebeu votos congratulatórios

Mas o Grupo Superação precisa de mais uma vez ajuda da comunidade. Nos dias 20 e 21, o grupo pretende participar do primeiro campeonato presencial das patinadoras alegretenses. O evento será realizado na cidade de Cachoeirinha, região metropolitana de Porto Alegre.

O Grupo está aceitando doações em dinheiro, brindes para rifa e alimentos para o risoto que acontece dia 14. Interessados em ajudar podem entrar em contato pelo número (55) 996296687 Grupo Superação.

Fotos: assessoria da CMA