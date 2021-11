Data de aumento do rotativo foi retificada e usuários que pagaram a mais foram ressarcidos

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, informa aos usuários do Estacionamento Rotativo e a comunidade que o Decreto 550/2021, que reajustou a tarifa, está sendo retificado quanto a data de sua vigência, de 1° de setembro de 2021 para 21 de setembro de 2021.

O Secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania Rui Alexandre Medeiros, esclarece que os usuários que efetuaram o pagamento da tarifa com reajuste entre os dias 1° de setembro a 20 de setembro de 2021, já foram ressarcidos pela empresa BR Parking, que administra o Estacionamento Rotativo.

A retificação se deu em razão de um equívoco de datas na publicação do decreto, sendo que os valores permanecem os mesmos fixados pelo decreto 550/2021.

O valor da meia hora era a 0,80centavos e passou, portanto a partir do último dia 20 de setembro, a ser 1 real pela meia hora em cada vaga.

O estacionamento rotativo atualmente disponibiliza de mil vagas nas principais ruas do centro da cidade, de acordo com a Secretaria de Segurança do Município.