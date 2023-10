Troféu Visão, o reconhecimento a quem faz uma cidade melhor

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A primeira edição do Troféu Visão 2023, é uma iniciativa do Hotel Alegrete com o apoio da Nativa FM e o portal AlegreteTudo, visa reconhecer indivíduos que, de alguma forma, transformaram Alegrete ou deixaram um legado significativo na cidade.

A criatividade de moradores da Progresso que fazem trenzinho de tonel para brinquedo da criançada

A noite contará com diversas atrações, incluindo a coreografia “Reencontro”, realizada por Brenda Figueiredo e Maria Eduarda Farias, formadas pela Escola de Dança Ballerina. A abertura será feita pelo músico alegretense Filipi Coelho, seguido pela atração principal, Rodrigo Soltton. Conhecido por sua singularidade artística, Soltton transforma cada evento em uma experiência única, combinando piano e uma voz vibrante em arranjos inéditos que se adaptam a qualquer ocasião.

O jantar, disponível por R$ 80 por pessoa, requer reserva, que pode ser feita através do número 55 99988-9799.

A lista de homenageados inclui:

Jucelino Medeiros – Rádio Nativa FM e Portal Alegrete Tudo EVERTO Jardim – Óptica VIP Estefani Alberto – Socal Eletricidade Cláudio Fiorin Biazzi – Modulare Sleep Center Gustavo Lopes da Cruz – Comandante do 6º Regimento de Cavalaria Blindada e Guarnição Federal de Alegrete Sidnei Paulo Radaelli – Grupo União Empreendimentos e Linguiça Campeira Alegretense José Cláudio Izolan – Izolan Calçados Celso Prodócimo (in memoriam) – Restaurante e Churrascaria Prodócimo Leonardo Prodócimo – Ricci Pizzaria, 12 Gastrobar e Piero Pizza Napoletana Cláudia da Costa Rizzatti – SESC Alegrete Roberto Segabinazzi – Santa Casa de Alegrete Diblair Zanon – Zanon Ambientes Planejados Leonardo Freitas – Garupa Patrícia Sanchotene Pacheco – Delegada da Polícia Civil Moisés Fontoura – Vereador Afonso Motta – Deputado Federal Vanessa Machado Vargas – Presidente do SINDILOJAS Alegrete e Manoel Viana Rodrigo Silveira – SENAC Alegrete Angelo Miguel de Freitas – União Gás Araci Valente – Padaria Rosariense Marcio Fonseca do Amaral – Prefeito de Alegrete Onélio Pilecco – Pilecco Nobre Jarbas da Costa – Posto São Cristóvão Átila Dornelles – Átila Assessoria Genética Camila Leiria – Camila Leiria – Beauty & Care e Leiria Semijoias Deputado Estadual Luiz Marenco – autor da Lei que instituiu Alegrete Capital da Linguiça Campeira

O Troféu Visão 2023 promete ser uma noite de reconhecimento e celebração para aqueles que fazem ou fizeram a diferença em Alegrete.