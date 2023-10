Claudio Mello, alegretense que impulsiona com seu trabalho grupos de danças tradicionais no Mato Grosso

Na ciênica, nas artes e várias outras atividades. E recentemente, o professor bailarino e coreógrafo Claudio Mello esteve na cidade de Querência no Mato Grosso, no CTG Pousada do Sul. Ele esteve junto com outro alegretense, Soly Pereira Junior, realizando um trabalho com a invernada juvenil da entidade que é vice campeã nacional.

Claudio Mello no MT

Mello trabalhou junto ao grupo do CTG do Mato Grosso a interpretação artística e, também um trabalho cênico voltado para as danças tradicionais. Os grupos do Pousada do Sul vão participar do estadual de 13 a 15 de outubro na cidade de Sorriso- MT. Um fato interessante é de que as crianças e jovens dos grupos são filhos de matogrossenses o que atesta o quão a nossa cultura é destacada no país.

-A dança é algo mágico que envolve, faz vibrar os mais lindos sentimentos da alma e poder participar e ajudar imãos de outras plagas e muito gratificante. Eles mantém a nossa cultura e isso é importante e signicativo, cita. Sempre que solicitado Claudio Mello diz que vai participar, porque a cultura é viva e necessária aos povos como referência de valores e costumes de cada povo, atesta.