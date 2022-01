Turismo rural trata de pousadas e restaurantes no interior, entre outros temas

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alegrete (SEDETUR), em parceria com Sindicato Rural de Alegrete (SRA) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR-RS), promoveu mais um módulo do Programa de Turismo Rural, em que foi tratado a respeito do Planejamento e Implantação de Pousadas e Restaurantes Rurais.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alegrete, Caroline Figueiredo, este programa faz parte dos projetos desenvolvidos pela pasta e que tem por objetivo capacitar empreendedores locais e desenvolver o setor de turismo no município, contribuindo com a economia local através da geração de empregos e renda.

O diretor de turismo de Alegrete e engenheiro agrônomo, Leonardo Cera, comenta a respeito do projeto.

“Nesta etapa houve treinamento prático dos produtores rurais participantes do programa com visitações em propriedades que trabalham com morangos, produção de flores e agroindústrias. Na oportunidade, além da integração, os participantes puderam conhecer mais sobre as atividades de cada empreendimento”, destacou.

A proprietária da Granja Bock, Claudete Bock, onde a produção é familiar, foi a responsável por explicar sobre os cuidados e manejos com a cultura. Já o casal de produtores Tânia Quintana e Sílvio Duarte receberam os demais membros da turma em sua propriedade, onde produzem flores, em especial rosas que são comercializadas na cidade. Na agroindústria Casa do Frango, Pedro Pandolfi mostrou o funcionamento da produção de linguiças e também de charque, produtos tipicamente ligados à história e cultura do povo gaúcho, produzidos conforme as exigências sanitárias dos órgãos responsáveis, o que permite a exportação da produção para todo o Brasil.

Com a ideia de complementar uma das rotas que estão sendo desenvolvidas, foi realizada uma visita técnica no museu do Vasco Alves, localizado no 4º Sub-Distrito, interior do município, onde foram recebidos pelo casal Francielle Sauceda e Marcos Gonçalves, que é filho de Luiz Miguel Gonçalves Trindade Sagasti. Este responsável pelos cuidados do acervo que conta a história da Batalha do Inhaduy, um dos maiores confrontos entre os Federalistas “Maragatos” (lenço vermelho) e os Republicanos “Picapaus” (lenço branco), que envolveu mais de 10 mil combatentes no dia 03 de maio de 1893, dentro da Revolução Federalista (1893-1895), importante fato da história do Rio Grande do Sul e do próprio Brasil.

Entre as práticas propostas no curso, foi realizada junto às ruínas Jesuíticas que existem no estabelecimento rural do Sobrado, de propriedade do casal Yancy Oliveira Filho e Caroline de Oliveira, a organização de um espaço para recepção de turistas e oferta de alimentação com produtos “da terra”. Conforme a turismóloga do SENAR-RS, Claudiana Y Castro, as atividades permitiram aos participantes conhecer as potencialidades da região, entendendo que é possível aproveitar espaços, valorizar a rica história da região, bem como expandir a produção local e utilizar-se da criatividade para oferecer momentos únicos aos turistas que estarão realizando visitas aos empreendimentos.