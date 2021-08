Ruas centrais estão com asfalto em péssimas condições, não resolve operação tapa-buraco

São dezenas de ruas que receberam a pavimentação asfáltica em bairros de Alegrete mudando o visual e melhorando a mobilidade, principalmente, aos ônibus de transporte coletivo da cidade. Esse trabalho foi possível, em grande parte, pelas emedas parlamentares enviadas à Prefeitura.

Mas o asfalto de algumas ruas do centro e de bairros, devido ao tráfego intenso estão em péssimas condições com buracos e asfalto esfarelando. Dentre as que mais necessitam de nova pavimentação, porque os tapa buracos já não dão conta estão as ruas General Neto, Luiz de Freitas, quase todo entorno da Praça General Osório, Avenida Freitas Valle e Avenida Liberdade.

Uma servidora do Banco do Brasil comenta que algumas ruas estão bem ruins mesmo e espera, em breve, o trabalho de pavimentação. Diz que sabe que tem trabalho de asfalto em bairros e elogia isso, mas deixar as principais ruas do centro se deteriorando, não dá, atesta A. Maria Oliveira.

A Prefeitura já tem planejamento para pavimentar a Avenida Freitas Valle e, em breve, vai iniciar o trabalho na Avenida Brás Faraco.