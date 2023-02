Casal é acusado de agredir homem com pedradas, no centro

Na manhã da última segunda-feira, um indivíduo foi socorrido, inicialmente, por populares após ter sido agredido com pedradas na cabeça.

De acordo com a ocorrência, a guarnição foi até a rua Demétrio Ribeiro verificar a denúncia que teria um homem gravemente ferido em via pública.

No endereço, a vítima já estava em atendimento na ambulância do Samu. Em contato com populares, foram repassadas as características dos suspeitos que foram visualizados e abordados pelos policiais na sequência.

O suspeito de 39 anos e a mulher de 25 anos, relataram que as partes tiveram um desentendimento e por esse motivo ocorreu a agressão.

Diante dos fatos os suspeitos foram encaminhados à DPPA para registro e a vítima ficou na UPA em observação.