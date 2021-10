Turnê “sustentável”: a banda britânica Coldplay é um exemplo de consciência ambiental

Depois disso, a banda não saiu mais do topo das paradas pelo mundo. Em 2005, o seu terceiro álbum, X&Y, foi o mais vendido do mundo. Da mesma forma, o quarto álbum de estúdio, Viva La Vida or Death And All His Friends, em 2008, o qual rendeu ao grupo três Grammies Awards. E para alegria dos fãs, neste ano, a banda ingelsa lançou seu nono álbum de estúdio e anunciou novidades sobre a sua próxima turnê.

Na sexta-feira (15), Coldplay lançou o álbum “Music Of The Spheres”, o qual também será o nome da sua turnê que tem previsão de iniciar em Março. Ela passará pela América Central, América do Norte, Europa e terminará no Rio de Janeiro em setembro. Mas o grupo prometeu que mais datas serão anunciadas.

A turnê “Music Of The Spheres” será diferente das turnês que estamos acostumados a acompanhar, pois ela será a “mais sustentável possível”. Em uma recente entrevista, os integrantes da banda explicaram que estão conscientes dos problemas ambientais que o planeta enfrenta e que, em razão disso, passaram os últimos anos consultando especialistas em meio ambiente para tornar esta turnê menos prejudicial à natureza.

Nos últimos dois anos, inclusive, o grupo vinha descartando shows promocionais de seu álbum anterior por motivos ambientais e, nesse mesmo período, vinha planejando uma turnê que pudesse ser não apenas sustentável, mas, também, ativamente benéfica.

A turnê “Music Of The Spheres” será quase inteiramente movida por energia solar e baterias sustentáveis. Além disso, parte da energia usada para ligar os equipamentos virá da pista de dança, O chão onde a platéia pisa será equipado com sensores, que vão transformar todo movimento realizado pelas pessoas em eletricidade.

Por: João Baptista Favero Marques