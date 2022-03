UABA e Infra seguem itinerário nos bairros e visitam a Vila Grande

Dessa vez a comunidade do Bairro Vila Grande recebeu a visita do projeto que busca ouvir as demandas e resolver a curto prazo as prioridades dos moradores em conjunto com a turma da Infra.

Teve início a colheita de Oliva no Rincão de São Miguel

O presidente da entidade comunitária Airton Alende juntamente com sua vice Tânia Branco estiveram no bairro acompanhados pelo secretário de infraestrutura Mário Rivelino, Josielle assessora de gabinete da secretaria, do servidor Eder chefe dos pedreiros e Nei Aquino chefe do pessoal.

O encontro no Bairro Vila Grande serviu para ouvir as principais demandas dos moradores . A presidente do Bairro Irianice Fernandes relatou as queixas mais urgentes de infraestrutura no local que há tempos causam transtornos a população da Vila Grande.

Morte de Roseli Fagundes consterna amigos e familiares

A líder comunitária pediu a colocação de bueiros em algumas ruas, pois existe esgoto a céu aberto. Uma instalação de uma academia popular, revitalização das pracinhas entre outras demandas que foram anotadas.

Ela afirma que é de suma importância ir até a comunidade e ouvir as demandas e assim ir resolvendo. A presidente destacou a ação no bairro como positiva e disse que quem ganha é a comunidade.

Demandas da Vila Grande serão atendidas, garante secretário

“Estamos buscando ouvir as pessoas e juntamente com a prefeitura através do secretário Rivelino poder atender as carências desses moradores”, ponderou o presidente da UABA.

Já o secretário disse que a medida que as demandas são ouvidas as equipes fazem um planejamento para atender os problemas dos bairros.