Uergs Alegrete abre vagas para ingresso com notas do Ensino Médio

Das 28 vagas, metade é reservada para candidatos economicamente hipossuficientes, negros, pardos e indígenas (de acordo com a distribuição da população no estado). Também há reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência.

A seleção será feita por meio da análise do desempenho nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática ao longo do Ensino Médio. O resultado será divulgado no dia 8 de maio e as aulas começarão no dia 7 de agosto.

Todas as informações sobre o processo seletivo estão disponíveis em https://www.uergs.edu.br/ingresso-simplificado-2023