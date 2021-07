Estão abertas até esta segunda-feira (26) as inscrições para a seleção interna de trabalhos para o 39º Seminário de Extensão Universitária da Região Sul (SEURS). Conforme o edital nº 237/2021, serão selecionados até 15 artigos de estudantes e servidores(as) do IFFar para apresentação no evento.

As inscrições são via formulário online. Os artigos enviados deverão ter até quatro páginas, estar no formato padrão do seminário (template) e enquadrar-se em uma das seguintes áreas temáticas: Comunicação; Cultura; Direitos Humanos e Justiça; Educação; Meio Ambiente; Saúde; Tecnologia e Produção; Trabalho.

Cada artigo poderá ter autoria de até 5 estudantes e, obrigatoriamente, 1 servidor ou servidora do IFFar como orientador(a)/coordenador(a).

Os trabalhos submetidos à seleção interna serão classificados conforme os critérios constantes no edital (item 8). Os artigos selecionados deverão ser apresentados no seminário e constarão nos anais do 39º SEURS. Estudantes e servidores(as) participantes terão direito a certificado.

O resultado preliminar da seleção será divulgado no dia 10 de agosto e o resultado final, no dia 13.

O SEURS tem como objetivo promover o intercâmbio entre extensionistas dos institutos federais e das universidades públicas da região sul. A edição 2021 é organizada em conjunto pelas pró-reitorias de extensão do IFFar e da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e tem como tema “Desenvolvimento Regional e Cidadania pela perspectiva da Extensão”.

O regulamento e mais informações sobre o 39º SEURS podem ser acessados na página https://seurs.iffarroupilha.edu.br/.