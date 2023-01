Últimos dias de inscrição no vestiba do dia 19 de janeiro

Share on Email

No dia 19 de janeiro de 2023, a Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI Santiago realizará vestibular online, com vagas para 10 cursos de graduação presenciais: Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Direito Diurno e Noturno, Educação Física bacharelado, Enfermagem, Farmácia, Medicina Veterinária e Psicologia.

As inscrições estão na reta final! Encerram no dia 18/01. Será uma redação online, das 19h às 22h. A taxa é de R$30.

Inscrições em http://inscricoes.urisantiago.br/

URI sorteará bolsa de 50% para 1º semestre de 2023

Foram disponibilizadas três bolsas de estudo de 50% para o 1º semestre de 2023. A primeira e a segunda já foram sorteadas e a última será sorteada antes do início das aulas. O aprovado deve publicar uma foto no Instagram com a hashtag #BixoURISantiago ou fazer menção à aprovação e precisa marcar @uri.santiago

Informações sobre valor das mensalidades

Pelos contatos é possível obter informações sobre os descontos e a novidade, o crédito Pravaler. Presente em todo o Brasil, possibilita que o aluno parcele a mensalidade no dobro do tempo, pagando até 50% da parcela sem juros!! O melhor é que é tudo online e sem burocracia, as parcelas não se acumulam e é para quem fez e não fez o ENEM.

(55) 3251 3151/3251 3157

Whatsapp (somente mensagens): 55 3251 3151