Márcio Amaral reassume e anuncia aumento real para servidores depois de 12 anos

Na manhã da última segunda-feira (16), o prefeito Márcio Amaral assinou a ata de transferência de cargo e retomou o comando da Prefeitura, antes exercido pelo atual presidente da Câmara dos Vereadores, Luciano Belmonte.

No gabinete, as secretárias de Meio Ambiente, Gabriella Segabinazi, e de Saúde, Haracelli Fontoura, bem como o secretário de Administração, José Lúcio Faraco, testemunharam o ato.

Além da reunião normal de planejamento realizada no início da semana, o retorno ao gabinete marcou um dia importante para o servidor público.

O prefeito Márcio Amaral consolidou o aumento para o servidor público com ganho real depois de 11 anos. A última reposição salarial foi concedida em janeiro de 2012, com ganho real.

A prefeitura, por meio das Secretarias de Administração e de Finanças e Orçamento, realizou uma live para tratar sobre reposição salarial no ano de 2023 para os servidores do município. O índice alcançou a casa dos 8% com ganho real e vai contemplar cerca de 2.095 servidores.

Com uma folha atual acima dos 10 milhões, o reajuste deve gerar um valor de R$ 11.699.626,93 com a folha dos próximos pagamentos.

Já na estrada rumo a Pirto Alegre, o prefeito Márcio atendeu a reportagem na tarde de segunda-feira e destacou alguns pontos sobre a reposição salarial concedida aos servidores.

– Não sei se todos tem noção da dificuldade que é para o município dar qualquer ganho acima da reposição inflacionária. Por anos não se conseguiu índice de pessoal que permitisse, portanto, não era falta de vontade, mas por condições técnicas mesmo – ponderou Amaral.

Ele reitera que tudo isto foi possível graças ao esforço da administração, que conseguiu aumentar as receitas e equilibrou o índice de despesa com pessoal, e isso permitiu que se voltasse a dar esse ganho real, o que é uma forma de aumentar o poder de compra do salário do servidor.

Por outro lado, o prefeito relembra que no ano passado, os servidores receberam o vale refeição, que também segundo ele, foi uma conquista para os servidores, principalmente dos que recebem salários mais baixos, destacou.

O índice de reajuste salarial dos servidores da prefeitura feito pelo INPC foi de 5,93% mais um ganho de 2,10%, totalizando 8,03%. destacando que o auxílio alimentação e as diárias também tiveram a correção do INPC, ou seja, 5,93%.

Fotos: PMA