Últimos dias: Senac Alegrete inscreve para cursos técnicos EAD

Conforme a Associação Brasileira de Educação a Distância – ABED, nos últimos anos o número de alunos em cursos a distância quintuplicou. Desde 2020, o aumento desse setor foi de 428%. Ciente da grande demanda, o Senac Alegrete está com inscrições abertas para diversos cursos Técnicos EAD em 2024. No total, são 11 capacitações nas áreas de Comércio, Design, Gestão, Meio Ambiente, Segurança, Tecnologia da Informação e a Especialização Pós-técnica em Segurança do Trabalho em Meio Ambiente.

As matrículas podem ser realizadas pelo site www.ead.senac.br/cursos-tecnicos até o dia 22 de abril. No link, os interessados têm acesso ao conteúdo programático e à metodologia de ensino, além da política de descontos oferecida pela instituição.

Os cursos técnicos do Senac estão focados em proporcionar rápida inserção no mercado de trabalho, além de garantirem flexibilidade para o aluno. Os materiais didáticos são compostos por podcasts, vídeos, animações, simuladores, games, objetos de aprendizagem e e-books. A duração das capacitações varia de 10 a 22 meses, de acordo com o curso escolhido.

Confira os cursos com inscrições abertas:

Técnicos

Técnico em Administração

Técnico em Contabilidade

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Técnico em Design de Interiores

Técnico em Logística

Técnico em Meio Ambiente

Técnico em Qualidade

Técnico em Recursos Humanos

Técnico em Secretariado

Técnico em Segurança do Trabalho

Técnico em Transações imobiliárias

Pós-técnico

Especialização Técnica em Segurança do Trabalho em Meio Ambiente

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 0800 642 1606 (capitais e regiões metropolitanas) e 4020 1606 (demais localidades) ou ainda pelo WhatsApp do Senac Alegrete (55) 9230-7253.