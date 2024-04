Semana do Livro tem programação variada no Centro Cultural de Alegrete

A comemoração tem como referência o Dia Internacional Nacional do Livro Infantil, comemorado em 02 de abril, Dia Nacional do Livro Infantil no dia 18 de abril, e o Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor, 23 de abril.

Localizada no Centro Cultural de Alegrete, a biblioteca irá realizar oficinas de leitura e palestras com intuito de incentivar a pratica recorrente da atividade. Em acordo com a Semana Estadual do Livro e do Incentivo à Leitura integra o Calendário Oficial de Eventos do Estado do Rio Grande do Sul.

Confira a programação:

Sábados 13, 20 e 27, biblioteca infantil aberta das 13h às 18h

16h às 18h: Sessão de Animes na Biblioteca: 13/4: Viagem de Chihiro; A voz do silêncio 20/4; 27/4: Your name

11/4 – 09h- Espaço Regimental Semana Municipal do Livro e da leitura – Câmara de Vereadores

18 de abril a 04 de maio: Exposição Motus – Movimento Literário Digital – Unipampa

Local: átrio Centro Cultural de Alegrete

20 de abril: Seminário Lygia Fagundes Telles

Parceria: Tramas Literárias

Local: átrio Centro Cultural de Alegrete

22 de abril a 03 de maio: Exposição Escritoras Negras em Livramento

Parceria com IFSul Campus Santana do Livramento

04 de maio: Oficina de Fantoches na Biblioteca

(Coordenada pela professora Xaiana Côrrea)

Todas as atividades são gratuitas. Para informações sobre as atividades, entre em contato com as instituições realizadoras ou com a Biblioteca pelo WhatsApp 3961-1668 ou nas redes sociais: