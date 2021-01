Um Brinde com A Nativa bate recordes de audiência e premia ouvintes com aparelhos de ar- condicionado

Compartilhe















A Nativa FM no final de ano de 2020 contemplou seus ouvintes com a melhor programação, o Brinde com a Nativa. Há 21 anos de hora em hora os ouvintes são contemplados com champanhes. Mas, nesta última edição, além da tradicional programação também ocorreu o sorteio de dois aparelhos de ar-condicionado. Nos dias 25 e 1° todos que participaram através de áudios, mensagens, fotos e vídeos estavam concorrendo. Os dois sorteios foram realizados no programa Estação Saudade com Jucelino Medeiros nos dias 26 e 2 de janeiro.

Foram milhares de participações, mais um dos recordes da emissora. De Natal, o ouvinte Carlos Garrido conhecido como Guto, foi o sortudo e garantiu o primeiro aparelho de ar-condicionado com o apoio da Construtora Sotrin. Guto disse que reside nos Pinheiros, acorda muito cedo e logo já está acompanhando o Gerson Brandolt no programa Alma de Campo e segue “ligado” na programação durante todo o dia. Ele recebeu o brinde, em casa, através da van da Nativa.

Já no dia 2, a contemplada foi Jaci Cristiane Quadros que reside no bairro Promorar e enviou um vídeo no momento da virada para WhatsApp da Nativa. A alegretense disse que ficou muito feliz com o brinde e está sempre ouvindo a rádio, além de participar de forma recorrente dos sorteios, mas nunca havia sido contemplada. Ela comentou que o ar-condicionado vai ficar na sala para que toda a família possa usufruir do prêmio. Até então, eles não tinham essa opção, apenas ventiladores. O segundo aparelho, também, foi entregue na residência de Jaci com o apoio da Rede Origem, postos de serviço em Alegrete e Uruguaiana.