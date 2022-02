Um “desgarrado do pago” que não esquece suas raízes

Alegretenses que são apaixonados pelo “pago”, suas raízes e seus valores.

No anos de 2021, Oséias Vargas decidiu que iria dar um passo a mais e foi em busca de novos desafios, assim, desde então, reside em Blumenau/SC.

Mas o amor que tem por Alegrete sempre é enaltecido. Quando residia aqui, era atuante nas demandas da comunidade e disse que sempre buscou auxiliar a todos com suas ações voluntárias. Em Santa Catarina, não é diferente. Nas suas horas de folga, ele também realiza ações em prol da comunidade, como foi o caso da última ação para o outubro Rosa.

Inquieto, Oséias acrescentou que fica perto de Alegrete e das pessoas que conhece através do Alegrete Tudo, pois as notícias boas e as não tão boas como perdas de amigos, soube através do PAT. Mas considera que todos têm escolhas e ele optou por sair de Alegrete apenas em razão de oportunidade melhor de emprego, lá atua no ramo de vendas.

Bairrista, ele também comentou que por várias vezes, já cantou o Canto Alegretense, em Santa Catarina. Para finalizar, disse o quanto ama Alegrete e sempre que for possível vai vir aqui rever amigos e familiares.