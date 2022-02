Militar do Exército, fardado, tenta fugir de abordagem da BM mas é detido após perseguição em Alegrete

Na manhã deste domingo(6), um militar do Exército Brasileiro, não respeitou uma ordem de parada da Brigada Militar na região Central de Alegrete.

De acordo com os policiais, durante o patrulhamento ostensivo, preventivo, nas imediações da rua Vasco Alves, eles visualizaram duas motos em velocidade acima do permitido, contudo, ao realizarem a ordem de parada, apenas um motociclista parou.

Já o outro, que estava fardado, ignorou e passou pelo sinal vermelho, no semáforo das ruas General Sampaio com Vasco Alves, Centro.

A partir do acompanhamento que passou a ser realizado, o motociclista efetuou várias infrações de trânsito e percorreu inúmeras ruas da cidade, incluindo o bairro Vila Nova, além de atravessar o Parque Rui Ramos entre outras vias, sendo interceptado no bairro Promorar.

O indivíduo, militar do Exército, foi identificado e constatado que ele não possui Carteira Nacional de Habilitação. Foi realizado um Termo Circunstanciado, assim como, as autuações de todas as infrações. A moto foi apreendida e recolhida ao depósito do Detran.