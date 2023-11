Casamento coletivo teve noiva que casou sob impacto de séria enfermidade

Paola, que foi acompanhada de perto pelos olhares preocupados de familiares, incluindo sua tia e madrinha Angelisa Kulmann, e seu marido Silviomar, enfrentou um sério problema de saúde que poderia ter impedido seu sonho de se casar. Ela foi diagnosticada com neuromielite óptica (NMO), uma doença neurológica grave que afeta principalmente o nervo óptico e a medula espinhal, deixando seu sistema neurológico extremamente vulnerável.

Mãe de três filhos, teve que enfrentar inúmeras idas e vindas a hospitais, além de depender de mais de 10 medicamentos diários, incluindo corticoides, para controlar a enfermidade. Mesmo passando por momentos difíceis, ela encontrou força na fé e na determinação para superar seus medos e fraquezas. “Quando eu acho que já não tem saída, eu encontro uma porta não só para a liberdade, mas para a felicidade”, disse Paola, visivelmente emocionada. “Deus nunca me abandonou e me deu mais uma oportunidade para eu viver e ser feliz.”

O apoio de sua família, amigos e, especialmente, do médico Dr. Jhon Lenon, em Alegrete, foi crucial durante sua jornada. Paola expressou sua profunda gratidão a todos que estiveram ao seu lado, incluindo sua mãe, padrasto, irmãos, cunhada, tios, e a família de seu marido, que nunca a abandonaram nos momentos mais difíceis.

Foi uma jornada difícil, marcada por desafios diários e momentos de desespero, mas Paola encontrou a força para enfrentar todos os obstáculos. “Hoje sei a força que eu tenho para enfrentar qualquer obstáculo”, afirmou ela, com um sorriso de gratidão no rosto.

O casamento de Paola e Silviomar não foi apenas um evento comum para eles, mas sim um momento especial de celebração de sua união oficial, um amor que resistiu ao teste do tempo e das adversidades. Paola, agora oficialmente casada com o homem que ama há mais de 20 anos, encarou sua jornada de superação com coragem e determinação, provando que o amor verdadeiro é capaz de superar até os desafios mais difíceis da vida.

O depoimento de Paola:

“Aos 33 anos, com três filhos para criar, fui diagnosticada com neuromielite óptica, uma doença que me fez perder parte dos movimentos e parte da visão. Depender de mais de 10 medicamentos diários, incluindo corticoides, deformou meu corpo e abalou minha autoestima. No entanto, percebi que as dificuldades existem para que possamos identificar as oportunidades maravilhosas que a vida nos oferece. Encontrei apoio na Igreja Assembleia de Deus, onde me batizei, e sou eternamente grata por essa escolha. Deus nunca me abandonou, dando-me uma segunda chance para viver e ser feliz.

Quem me vê sorrindo hoje não imagina as batalhas que enfrentei. Superei minhas fraquezas, enfrentei meus medos e nunca desisti, mesmo diante das dificuldades. Agradeço a Deus, minha mãe, meu padrasto, irmãos, cunhada e especialmente à minha tia Nono, que deixou sua família para ficar ao meu lado quando estive internada em Porto Alegre. Agradeço aos meus tios Angelisa e Reni, e a todos os outros que continuam apoiando minha família. Também sou grata à família do meu marido, que esteve presente nos momentos mais difíceis, levantando minha autoestima quando eu pensava em desistir.

Com determinação, busquei a recuperação e um futuro saudável com o apoio do Dr. Jhon Lenon, meu médico em Alegrete, e de uma rede de amigos e familiares. Hoje, sou casada oficialmente com o pai dos meus filhos, Silviomar Recova Soares, meu eterno namorado de mais de 20 anos. Celebramos nossa união oficial em um dia muito especial para nós.

Minha tia Angelisa também compartilhou momentos difíceis que vivemos. Em um período, cheguei a considerar tirar minha própria vida, mas o apoio constante ajudou a superar essa fase. A doença afetou gravemente o sistema nervoso, levando a surtos e quedas frequentes, devido à visão limitada. O meu marido esteve ao meu lado, oferecendo calma e apoio, durante todo esse processo. A minha história é tão intensa que poderia preencher um livro”- conclui.

Com informações: Ana Fernandes

Fotos: Ana Fernandes e arquivo pessoal