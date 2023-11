Mais de 100 atletas participam de torneio de futebol inserido no OktoberSportDay

A primeira edição do festival trouxe para os campos de Alegrete um torneio infantil de futebol nas categorias sub-12 e sub-14, além de um jogo de futebol feminino, reunindo mais de 120 atletas no campo do Palmeiras.

Segundo o desportista Celeni Viana, um dos organizadores da modalidade, o futebol da Oktober foi realmente um sucesso e prestigiado por um grande público tanto no sábado como no domingo.

A equipe do Operário venceu na categoria sub-12, enquanto o Cruzeiro foi o vitorioso na categoria sub-14 e no futebol feminino, modalidade que teve a coordenação de Celeni Viana, com o apoio da equipe do Cruzeiro, através dos desportistas João Leodoro, Aniuska e Helen. Todos os participantes receberam uma medalha alusiva ao evento.

O quarteto não mediu esforços para que o evento fosse realizado, e foi justamente esta união que fez toda a diferença e alegria para quem participou. Os organizadores do futebol salientaram que não houve vencedores, mas sim que o esporte foi o grande vencedor, pois, segundo eles, o importante é fazer com que os atletas das equipes femininas e masculinas estivessem presentes no evento.

“Que venha 2004, porque agora o caminho está descoberto. Basta aperfeiçoar para que fique cada vez melhor, além da Arena,Al Nasser, Cruzeiro, Operário e demais que foram ao Palmeiras recebam o reconhecimento”, destacou Viana.

Os jogos da modalidade de futebol tiveram de ser realizado no campo do Palmeiras, pois o estádio Farroupilha, segundo a secretaria de esporte do município repassou a coordenação do OktoberSportDay, estava sem condições de uso.

Fotos: reprodução