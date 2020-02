Um gesto mudou o dia de uma mãe de autista em Alegrete

Pais que têm filhos com autismo vivem numa luta para serem aceitos e terem o atendimento digno que ajude essas pessoas a se desenvolverem melhor.

Ana Brasil, presidente do Grupo Amigos e Pais de Austistas de Alegrete – GAPAA, é uma ferrenha defensora dos direitos de quem sofre com a Síndrome do Espectro Autista em Alegrete. Ana conseguiu desde neuropediatra para atendimento aqui na cidade e auxiliares para acompanhar nas escolas. Ela é mãe de uma filha com a síndrome e vivencia no dia a dia as dificuldades com a menina.

Mas, dentre tantas coisas, na semana passada, se surpreendeu ao ir no supermercado Baklizi da cidade com a Lanna, que teve um descontrole na fila. Este fato fez com que o servidor Rodrigo Silva, imediatamente, abrisse uma fila para que Ana e a menina fossem atendidas na frente dos outros. E tudo rapidinho foi resolvido, destaca.

Ela, que vive diariamente as crises e em tudo vê possibilidade de ensinar a filha, sentiu naquele gesto, um diferencial de que as pessoas devem ter aqui e em todo lugar.

Ana Brasil ficou sabendo que a pessoa que a ajudou tem um filho com Austismo e entende muito bem o que as mães e pais enfrentam diariamente.

A lei garante que em todos os locais seja inserido o símbolo do Autismo e que as pessoas sejam respeitadas e tenham atendimento preferencial.

– Está mais que na hora de todos saberem que temos pessoas com o espectro em Alegrete e merecem atenção, respeito e seus direitos assegurados, destacou Ana Brasil.

Vera Soares Pedroso