Um jogo não terminou e 20 gols na rodada dos “Quarentinhas”

A 5ª rodada do 1º torneio do Ibirapuitã na categoria sênior especial (40 anos), foi realizada no último sábado (19).

A competição em homenagem ao desportista Valter Coelho “Bitata”, registrou apenas três jogos dos quatro previstos. nos campos do Honório Lemes e no Palmeiras.

O jogo entre Fluminense e Vila Nova não chegou ao fim. Conforme o coordenador técnico do torneio Valdir Knierin, o árbitro alegou falta de segurança para continuar a partida.

A súmula vai ser encaminhada a LAF, para análise dos fatos uma vez que no decorrer da partida que o placar estava 2 a 2, teria sido marcado uma penalidade em favor da equipe do Fluminense, porém não houve condições da arbitragem dar prosseguimento à partida.

A comissão aguarda o relatório do árbitro na súmula e posteriormente encaminhará para a LAF, conforme acertado no congresso técnico por ocasião do início do torneio.

Além dos quatro gols dessa partida, a rodada teve mais 16 bolas na rede. O Centenário (foto), aprontou para cima do anfitrião. Fez 5 a 3 no Ibirapuitã.

Já o União fez 2 a 1 no São José e fechando a rodada o Tinga ganhou do Boca Juniors por 4 a 1.

6ª rodada – sábado (26):

15hs.

No Palmeiras jogam São José x Boca

No Honório jogam União x SER Ceva

16h30min.

No Palmeiras jogam Ibirapuitã x Vila Nova

No Honório jogam Fluminense x Centenário

Folga: Tinga

Foto: reprodução