Mulher, vítima de agressão no trânsito, relata o incidente que viralizou nas redes sociais

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A cena de um homem que desce do veículo, fala algumas palavras, denota que ele está bastante nervoso e, posteriormente, chuta a porta do outro carro, provocou forte reação nas redes sociais.

Na noite de ontem(10), a reportagem do Alegrete Tudo foi procurada pela motorista da Parati. A mulher de 33 anos estava na caminhoneta que teve a porta fechada com o chute do motorista de uma outra caminhoneta.

Ainda muito abalada com a situação, a condutora destacou que fez um registro na Delegacia de Polícia sobre o ocorrido. A mulher narrou que, sabe e reconhece o seu erro no trânsito, mas nada justifica a reação do casal.

Saiba o que aconteceu de acordo com a vítima:

A motorista descreveu que tudo começou na Avenida Assis Brasil. Ela estava na sinaleira da Praça Nova e iria dobrar para seguir na Daltro Filho, porém, como ficou na faixa da esquerda e um veículo Peugot na direita não pode dobrar, desta forma seguiu na Assis Brasil, entretanto, ultrapassou o veículo já citado, o que acredita ter deixado o condutor irritado. O homem a perseguiu até o cruzamento da rua Bento Manoel com Bento Gonçalves onde desceu e passou a proferir várias palavras agressivas a deixando em pânico. Em ato contínuo, a mulher que estava na carona da Peugeot teria aberto a porta da Parati e a puxado pelo braço na intenção de tirá-la da caminhoneta. Como ela não desceu, o homem chutou a porta do veículo causando danos materiais.

“Eu acordei cedo, trabalhei e depois fui levar meu sogro no interior, estava retornando aquele horário e, por sorte meu filho não estava comigo. Se o que o deixou irritado foi o fato de eu ter ultrapassado, poderia ter conversado, mas aquela reação com tantos palavrões, agressões verbais, foram desnecessários. Eu tive que tomar medicação para conseguir dormir”- falou a motorista.

O motorista que apareceu no vídeo, teria sido identificado e o nome foi repassado para os policiais civis, em razão disso não colhemos a sua versão.