Um pequeno e inspirado declamador nasce no palco da Campereada

Henricco Machado Duarte, de apenas 7 anos de idade, demonstra um profundo amor pelas tradições gaúchas, participando ativamente da cena cultural local. Pelo segundo ano consecutivo, ele brilhou na prova de Declamação Masculina Mirim até 12 anos na Campereada Internacional de Alegrete e ficou com o segundo lugar.

Nascido em meio à riqueza cultural do Rio Grande do Sul, Henricco encontrou inspiração em seus pais e avós, que o incentivam e apoiam em sua jornada artística. Seu pai, Getúlio Duarte, o acompanha como amadrinhador no violão em todas as declamações, enquanto sua mãe, Francinele, o treina e incentiva nas poesias. Os avós, por sua vez, compartilham e cultuam as tradições gaúchas ao lado do neto, transmitindo-lhe um legado de orgulho e identidade cultural.

Além de suas atividades na 44ª Campereada Internacional de Alegrete, Henricco também é membro ativo da Invernada do CTG Farroupilha. Representando o CTG Nico Dorneles do Passo Novo, entidade na qual seu avô Xavier Machado foi patrão, ele se destaca como uma promessa no cenário das tradições gaúchas.

Com apenas 7 anos, Henricco já mostra um comprometimento notável com a cultura e tradições, sendo um exemplo inspirador para os jovens que desejam preservar as raízes do Rio Grande do Sul.