Jovem geração de competidores na Campereada preserva o futuro da tradição

A 44ª Campereada Internacional de Alegrete foi palco de empolgantes competições que celebraram a tradição campeira e a paixão pelo universo dos cavalos. Entre os destaques, estão os campeões das diversas modalidades, como: Everton Josende e Alice Josende, pai e filha entusiastas da cultura gaúcha.

Na categoria Rédeas Mirim, a jovem talentosa Alice Josende conquistou o título de campeã, demonstrando habilidade e destreza nas pistas da Campereada. Ao seu lado, Izadora Becker alcançou o posto de vice-campeã, em uma disputa acirrada que revelou o talento dessas jovens competidoras de 11 anos. Elas também parfticiparam de provas de tonel e estafeta.

Além de brilharem nas competições, Alice e Izadora compartilham não apenas o amor pelos cavalos e pela tradição campeira, mas também uma forte amizade e o vínculo como colegas de aula. Juntas, elas representam o compromisso com a preservação das raízes culturais e o espírito de parceria tão valorizado nas atividades campeiras. Além disso vão participar da 34ª Festa Campeira do Rio Grande do Sul (Fecars), em Esteio.

O envolvimento de Everton Josende na Campereada também teve destaque. Ao lado de seu parceiro Alexandre Martins, eles conquistaram o primeiro lugar na modalidade de Paleteada, uma prática tradicional que ressalta a habilidade e a destreza dos participantes. Já com a dupla Arthur Bastos, ele participa de outras competições do Cavalo Crioulo.

Um momento especial marcou a participação de Everton Josende e de sua família na Campereada do ano passado(2022): a presença do pequeno guerreiro Gabriel, filho dele e de Cinthia Neumam, irmão de Alice. Gabriel, com apenas 8 anos, enfrentou bravamente as provas de Rédeas e Tonel na categoria mirim, mostrando coragem e determinação mesmo diante de uma difícil batalha contra o câncer.

Embora Gabriel tenha falecido em junho do ano passado, seu espírito guerreiro e sua presença marcante permanecem vivos na memória e no coração de todos.