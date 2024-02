Novo formato de Carnaval se fortalece nas ruas de Alegrete

No sábado, dia 10 de fevereiro, Alegrete deu início às festividades carnavalescas com uma vibrante e animada primeira noite de folia. O evento contou com uma série de atividades que agitaram as ruas e praças, proporcionando momentos de alegria e descontração para moradores e visitantes.

Na Rua Gastronômica, localizada na Venâncio Aires, o espaço foi palco de uma promoção privada que ofereceu aos presentes uma experiência, repleta de sabores, ao som de muito samba e pagode.

Assim como, acontece a Descida dos Blocos nas imediações do Parque Rui Ramos .

Enquanto isso, no Carramanchão, a festa continuava com a presença da bateria e dos integrantes das escolas de samba “Nós, Os Ritmistas” e “Mocidade Independente da Cidade Alta – Mica”.

Com o feriadão se estendendo até a próxima quarta-feira, as programações carnavalescas em Alegrete prometem continuar a todo vapor. A cidade se mantém viva e pulsante, oferecendo uma variedade de atividades e atrações para todos os gostos e idades.