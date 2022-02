Um roubo “negociado” entre a vítima e o autor

Um roubo a pedestre que é pouco comum, o assaltante concordou em aguardar a vítima excluir alguns dados do celular antes de entregar o aparelho a ele.

Na madrugada de sábado(5), uma mulher estava nas imediações da Estação Rodoviária quando foi abordada por um homem moreno com boné e roupas escuras, ele portava uma faca e solicitou que ela entregasse o aparelho celular.

Neste momento, a vítima “negociou” com o assaltante pedindo um tempo, apenas para excluir alguns dados pessoais do aparelho. O homem aceitou aguardar e, colocou o braço no pescoço da mulher(gravata), enquanto ela deletou o whatsApp, excluiu o aplicativo do banco e também deletou as senhas entre outros dados. O criminoso disse que queria o aparelho para vender.

Depois de realizar o que solicitou, a vítima entregou o aparelho celular avaliado em cerca de R$1.100,00.

Na sequência procurou a Delegacia de Polícia e realizou o registro.