DECRAB/Alegrete recupera animais furtados na região; dentista é o principal suspeito

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (DECRAB) de Alegrete, deflagrou a operação “171” com o objetivo de recuperar animais produto de furto abigeato ocorrido nas cidades de São Vicente do Sul e São Francisco de Assis .

O abigeato, roubo de gado, é uma prática criminosa que assola regiões rurais, causando prejuízos aos pecuaristas e desestabilizando a economia local. A operação “171” da DECRAB/Alegrete, nomeada a partir da numeração do brinco do primeiro animal furtado, representou um passo importante para coibir tais atividades ilegais e garantir a justiça às vítimas.

Sob a coordenação do Delegado Ewerton Melo, titular da DECRAB/Alegrete, a operação se desenvolveu nos dias 22 e 23 de agosto, com a execução de dois mandados de busca e apreensão. Esses mandados foram expedidos no âmbito de um inquérito que investiga não apenas o abigeato, mas também outros crimes relacionados, como a receptação de animais roubados.

Um ponto de destaque nas questões é a identificação de um empresário e dentista amplamente reconhecido na região como o principal suspeito. A sua notoriedade na comunidade confere à operação uma dimensão ainda mais significativa, uma vez que a ação da polícia reforça a igualdade perante a lei, independentemente do estado social do suspeito.

A ação policial resultou na recuperação dos animais que tinham sido alvo do furto abigeato. A devolução dos gados às vítimas é um passo importante no sentido de restabelecer a segurança e a confiança na região, bem como de mitigar os prejuízos sofridos pelos pecuaristas.

Apesar dos avanços alcançados com a operação “171”, as diligências não cessarão por aqui. As autoridades continuarão a investigação para identificar cúmplices e outros suspeitos envolvidos nesses crimes. A atuação da DECRAB/Alegre reafirma o compromisso da polícia em perseguir a justiça e garantir a tranquilidade nas áreas rurais.

Em um contexto em que o abigeato e os crimes rurais prejudiquem não apenas a economia local, mas também a sensação de segurança das comunidades, a operação “171” se destaca como um exemplo de esforço das autoridades em enfrentar esses desafios.