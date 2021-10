Uma grande usina fotovoltáica está sendo montada na estrada do frigorífico

As placas já foram colocadas no local, num investimento de cerca de 10 milhões de reais. E quem passa pela rodovia/ 377, percebe a quantidade de placas que vão captar a energia solar. A GD Solar é quem está construindo a usina na estrada que dá acesso à indústria do Marfrig, no Capivari, conforme o Biólogo Rafael Moura que intermediou a liberação da licença ambiental.

Usina fotovoltaica na estrada do Frigorífico

E a outra será montada na saída para Manoel Viana. A montagem dessas duas usinas teve a intermediação da empresa alegretense Geotrópico, do Biólogo Rafael Moura. O projeto prevê uma usina solar de 2.5MW que vai gerar energia para empresas privadas, o que de acordo com o Biólogo vai promover economia significativa ao comprar diretamente da Usina, observou Rafael. As lojas de Rede são as mais interessada em comprar esta energia limpa, renovável bem mais barata.

Em novembro do ano passado, a empresa protocolou pedido de licenciamento ambiental sendo expedido em dezembro do ano anterior, o que autorizou o início das obras. O projeto prevê uma usina solar de 2.5MW que vai gerar energia para empresas privadas, o que de acordo com o Biólogo vai promover economia significativa ao comprar diretamente da Usina, observou Rafael.