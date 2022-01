Uma imagem de tirar o fôlego em meio ao verde do campo

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Um trabalhador rural fez a foto em que se percebe que a nuvem parece que estava descendo ao solo e no meio se percebe um arco íris. Realmente, um lindo fenômeno da natureza registrado no corredor dos Quinteros, no Inhanduí, em Alegrete.

Com 4,110 kg e 49,5 cm, primeiro bebê a nascer em Alegrete em 2022 é uma menina

O tempo estava seco e o arco íris que se percebe na foto é o reflexo dos raios do sol na própria nuvem que tomou uma forma inusitada como se fosse um tronco e seus galhos no meio do campo.

O trabalhador que captou a imagem percebeu e clicou, porque diz ter achado linda e bem diferente. Ele gosta de observar e esta sempre em contato com a natureza.