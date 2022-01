Falta de chuva baixa nível de barragens que irrigam produção de arroz

A produção de arroz está em plena atividade e, para isso, os produtores dependem de água de barragens ou de rios. Cada dia com temperaturas máximas ao redor de 40ºC ao sol, castiga os campos e vai secando mananciais de água

Como não tem chovido, o nível das barragens está bem baixo de acordo com dados do IRGA. Boa parte das lavouras está na fase reprodutiva e precisa de água para chegar ao fim do ciclo produtivo, conforme o técnico do IRGA Nilton Oliveira.

Homem esfaqueia irmão na Zona Leste

E muito trabalhadores de lavouras não param, nem mesmo nesta época do ano, porque o trabalho exige constante dedicação. Saõ mais de 50mil hectares

A lavoura de arroz em Alegrete emprega centenas de pessoas, sendo um dos setores que mais gera postos de serviços no Município.

A partir deste dia 1° até o dia 4 de janeiro, conforme o climatempo, ocorrem pancadas de chuva, à tarde e à noite, mas as temperaturas se mantém elevadas em Alegrete, porque estamos em pleno verão.