Programa Patrulheiro Ambiental Mirim começa ser implantado em Alegrete

Destinado a alunos do 4º e 5º anos, com idades entre 11 e 14 anos, o Patrulheiro Ambiental Mirim pretende envolver crianças e jovens em práticas de conservação ambiental, promovendo comportamentos sustentáveis e conscientes em relação ao meio ambiente. A execução do programa será realizada em parceria com a rede de ensino pública e privada do município.

Alegrete é a primeira cidade da região a receber esta iniciativa, que busca integrar a educação ambiental no cotidiano escolar. A expectativa é de que a conscientização gerada pelo programa se estenda para além dos muros das escolas, influenciando positivamente as famílias e a comunidade local.

O programa contará com uma série de atividades práticas e teóricas, incluindo palestras, oficinas, visitas a áreas de preservação e projetos de reciclagem. Estas atividades têm como objetivo proporcionar aos alunos uma compreensão mais profunda dos desafios ambientais e das ações que podem ser tomadas para mitigá-los.

A parceria com as escolas é fundamental para a implementação do programa, garantindo que os conteúdos sejam integrados ao currículo escolar e que os alunos tenham o suporte necessário para desenvolverem as atividades propostas. Os professores e gestores escolares receberão treinamento específico para atuar como facilitadores do programa, ajudando a orientar e motivar os alunos.

O lançamento ocorreu na sexta-feira(21). O programa Patrulheiro Ambiental Mirim representa um passo significativo na promoção da educação ambiental em Alegrete, sendo uma oportunidade para os jovens aprenderem e se engajarem em práticas sustentáveis desde cedo. A iniciativa reafirma o compromisso da cidade com a preservação ambiental e o desenvolvimento de uma consciência ecológica coletiva.