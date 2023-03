União vence etapa Alegrete da Liga Gaúcha de Voleibol

Seis equipes disputaram o título nesta abertura de temporada. O União foi o clube anfitrião, NTA e Sul Vôlei de Bagé, Manoel Viana, Rosário do Sul e Sputinik de Uruguaiana.

Ao total 11 jogos realizados no ginásio do União. Divididos em duas chaves de três equipes cada, a competição protagonizou bons jogos com uma final acirrada entre as dois melhores da etapa.

Na chave A, os uruguaianenses do Sputinik se classificaram em primeiro e avançaram direto para a fase de semifinal. Na B, o União obteve classificação em primeiro e foi para semi.

Estrutura de camarotes metálicos chega à Avenida do Samba

Uma repescagem definiu os adversários dos semifinalistas. O Sputink encarou o Sul Vôlei e venceu carimbando vaga na grande final. Já na outra semi o Uniao enfrentou o bom time de Rosário do Sul, e saiu vitorioso.

Na final, União e Sputinik duelaram do início ao fim. Um verdadeiro show de voleibol. No primeiro set, vitória apertada do União por 25 a 22. No segundo set, os uruguaianenses deram o troco e venceram por 25 a 20. A disputa do título foi para o tie-break com uma vitória empolgante do time de Alegrete que fechou o jogo em 15 a 11 e ficou com o título da etapa.

Jovens brincam com o perigo, à noite, no Parque dos Patinhos

União comemorou o título na abertura da temporada

Sputinik de Uruguaiana foi o vice campeão na etapa Alegrete

rosarienses ficaram em 3º lugar

Na disputa do 3º lugar deu Rosário do Sul que venceu os bageenses do Sul Vôlei. Além de troféus e medalhas aos melhores, a etapa Alegrete teve destaques como Melhor Ataque o atleta Alemão (União),

Melhor Levantador Sul Vôlei de Bagé, Melhor Defesa Heverton do União e Destaque da competição Rafael Dill do União.

Alemão atacou muito Heverton um paredão Rafael Dill teve uma boa performance na competição

A próxima etapa da Liga Gaúcha de Voleibol acontece em Bagé no dia 23 de abril.

Fotos: reprodução