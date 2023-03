Jovens brincam com o perigo, à noite, no Parque dos Patinhos

Em busca de adrenalina e desafios jovens colocam a vida em risco.

Neste final de semana, conforme vídeo recebido pelo PAT, dois jovens pularam no lago do Parque Rui Ramos. Na sequência os dois saem, apenas de roupa íntima e retornam mais uma vez para dentro do lago.

A ação teria ocorrido na noite, sem que a pessoa soubesse precisar se foi na noite de sábado ou domingo. Porém, além de ser proibida a prática de nadar no local, cabe lembrar que no ano de 2020, ocorreu uma fatalidade com um adolescente de apenas 15 anos. Ele faleceu ao entrar no lago e, de acordo com o laudo médico, teria sido em decorrência de asfixia. Na época, também, houve a suspeita de que o menino tinha sido vítima de um choque elétrico.

Por mais que o local tenha manutenção e aparentemente esteja sem risco, é preciso que os jovens tenham responsabilidade em suas ações.

A adolescência é a fase mais importante da vida, pois nela se define o preparo para o futuro do indivíduo e da humanidade. Mas não está sendo tratada adequadamente pela sociedade.

Abdruschin (Mensagem do Graal, O ser humano e seu livre arbítrio) explica a importância dessa fase quando o espírito é ligado à força sexual para atuar na matéria, os anos melancólicos e sonhadores da juventude pressentindo a dor do mundo e um impulso poderoso para cima, para o que é ideal, belo e puro, que na atual situação é empurrado para o que é baixo.

Os jovens buscam alternativas para sair do “tédio”, e encontram, principalmente em alguns caminhos bem arriscados.