Unidade da INPEv recebeu mais 170 toneladas de embalagens vazias de agrotóxicos neste semestre

A secretária de Meio Ambiente , Gabriella Trindade Segabinazi, visitou a Unidade de Recebimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos de Alegrete, do INPev – BR 290. A iniciativa reforçou a parceria entre a Secretaria e unidade

Luiz Figueira, responsável pela unidade de recebimento de embalagens de agrotóxicos INPev, recebeu nesta semana a Secretária de Meio Ambiente, Gabriela Segabinazzi. Ele apresentou os dados de recebimento de embalagens, totalizando 173 toneladas no 1º semestre de 2023, sendo que 170 delas já foram destinadas.

Depósito de embalagens usadas de agrotóxicos na BR 290

Após apresentação dos dados, foi realizada a visita interna no galpão de armazenagem e o acompanhamento do processo de recebimento até destinação final, com rastreabilidade.

Para colocar em prática a responsabilidade de promover a destinação ambientalmente correta das embalagens vazias, como representante da indústria fabricante, o inpEV mantém parcerias com mais de dez empresas recicladoras. Essas empresas recebem e reciclam as embalagens vazias respeitando os padrões preestabelecidos de segurança, qualidade e rastreabilidade, as normas dos órgãos ambientais e as exigências legais.

Mais de 30 produtos resultam dos processos de reciclagem e todos passam pela aprovação prévia do INPev e a maioria tem uso industrial.

Os consumidores de defensivos agrícolas devem entregar todas as embalagens pós consumo e devolver as embalagens lavadas e organizadas, inclusive as caixas de papelão e as tampas. Lei Federal N° 7.802/1989 e Decreto N° 4.074/2002.

Para realizar a entrega deve ser feito agendamento eletrônico através do site: inpev.org.br/agendamento.

A INPev foi convidada a participar do evento “Dia Nacional do Campo Limpo”, que será realizado no próximo dia 22 de agosto, no Durasnal.

Na visita, também esteve presente a assessora de Gestão Ambiental da Semmam, Thallia Viera.