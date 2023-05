Escritor alegretense lança duas narrativas em livro de crônicas

Nelson Carús já é conhecido pelo povo alegretense, sobretudo por sua carreira como médico, porém, nos últimos anos, sua caminhada como escritor tem sido destaque. Autor de vários livros, transita entre crônicas e romances, registrando a vida bucólica, cotidiana e fatos históricos. No mês de abril, participou do lançamento de uma coletânea internacional de poesias, contos e crônicas, publicado pela Editora Gaya, de Passo Fundo, o autor homenageado foi Silvio Parise. A obra selecionou os escritores por meio de um concurso criterioso, Carús concorreu com duas crônicas, uma delas ficou com o primeiro lugar, a outra recebeu destaque.

Nelson escreveu duas obras baseadas em acontecimentos reais, a primeira, intitulada Na Espreita da Morte, é um romance histórico que relata um crime real, um homicídio que abalou a comunidade gaúcha e que está arquivado no Ministério Público do Rio Grande do Sul. O segundo, Entre a Vida e a Morte: Um Médico em Tempos de Pandemia e Guerra, faz uma biografia romanceada sobre seu primo Scyla Teixeira, seu tio avó, que vai à guerra auxiliar os aliados na França, justamente no período de pandemia de gripe espanhola, o curioso é que Carús produziu o romance no período da pandemia de covid-19.

Capa do lançamento Autores publicados

Ambas obras têm a morte como pano de fundo. Quando questionado pelo PAT sobre a morte em suas narrativas, ele fala que é desagradável ver a morte, tendo feito mais de 10 mil partos, assistido muitas vidas nascerem, contudo, viu muitos morrerem, Nelson afirma que “é importante viver a vida de forma que na hora da morte esteja-se preparado e não se tenha arrependimento. Primeiramente, o cemitério sempre tem vaga, em segundo, não vamos levar nada, se não vamos levar nada, é importante desfrutar da vida, trabalhar, ficar com os filhos, ter e proporcionar uma vida digna, dar-se ao luxo de sair, tomar um café, viajar…”

Dessa forma, a morte nas obras do autor é algo que acorre naturalmente, assim como na vida. Ele também tem publicado alguns textos espirituosos em sua página no Facebook. Quando questionado sobre como ocorre seu processo criativo, Nelson declara que não acredita que seja um escritor profissional, porque ele escreve por prazer, mas que tem um jeito próprio de produzir. Sendo médico, trabalhou muitos anos à noite, por causa dos partos, dessa forma, não tem hora escreve à noite e pela madrugada.