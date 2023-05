Homem é agredido por três desconhecidos no bairro Pedreiras

Share on Email

No último domingo(30), uma guarnição da Brigada Militar foi acionada para atender a uma ocorrência no bairro Pedreiras, em Alegrete. De acordo com informações recebidas, um homem de 25 anos havia entrado em um estabelecimento comercial pedindo ajuda, pois estava lesionado.

Ao chegar no local, os policiais constataram que a vítima apresentava sinais de agressão. O homem relatou que estava próximo aos trilhos quando foi atacado por três indivíduos. Ele não soube explicar o motivo pelo qual foi agredido e os autores não foram localizados durante a ação da polícia.

Diante da situação, a equipe acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para prestar os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Os policiais realizaram o registro do fato.