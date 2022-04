Unipampa assina primeiro contrato com Fundação de apoio

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) assinou contrato, na última semana, com a Engie Brasil Energia S.A com a finalidade da realização do escopo do projeto de pesquisa e desenvolvimento intitulado “Influência das Mudanças Climáticas nos Eventos Extremos de Precipitação (Inclemente)”, coordenado pelo professor Rafael Maroneze. Este é o primeiro contrato celebrado junto à Fundação de Apoio Luiz Englert, fundação autorizada a trabalhar com a Unipampa. O projeto, que terá duração de 26 meses e será desenvolvido no Campus Alegrete, faz parte de um grupo de projetos registrado na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) sob o número PD-00403-0054/2022 e sob gestão da Engie.

A celebração de contrato é resultado de um trabalho conjunto da Pró-Reitoria de Planejamento e Infraestrutura (Proplan), da Pró-Reitoria de Administração (Proad) e da Procuradoria Federal da Unipampa, que viabilizou a assinatura em tempo hábil, além das tramitações envolvendo o Campus Alegrete e a aprovação do projeto proposto pelo professor Rafael Maroneze. Este foi o primeiro contrato celebrado da Universidade envolvendo a fundação de apoio Luiz Englert.

A autorização de uma fundação permite apoiar projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução dos projetos.

Para a pró-reitora de Planejamento e Infraestrutura, Viviane Gentil, a assinatura do primeiro contrato em parceria com a fundação de apoio, empresa privada e a universidade é um fato histórico na Unipampa, que ocorreu devido à possibilidade de credenciamento das fundações de apoio.

Com informações de Menithen Ness Gouveia