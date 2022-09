Unipampa cria App para informações à comunidade universitária

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) lançou o App Unipampa, a novidade está disponível na plataforma Google Play para download.

O aplicativo oferece a possibilidade de acessar os acontecimentos mais recentes da Universidade, as notícias e eventos da Unipampa, editais de processos seletivos, auxílios e concursos. Além disso, através da ferramenta é possível conferir os Calendários Acadêmicos e informações sobre os Restaurantes Universitários.

O aplicativo foi desenvolvido pela Divisão de Sistemas de Informação (DSI) da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC), em parceria com a reitoria, a Pró-reitoria de Graduação (Prograd) e a Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (Proppi).

O App Unipampa é uma ferramenta para divulgar as ações da instituição para a comunidade acadêmica e disponibilizar recursos para alunos, professores, servidores e comunidade em geral. A inovação faz parte das ações da Universidade rumo à digitalização e integração com as pessoas.

Através do aplicativo os estudantes podem conferir suas disciplinas por semestre, com acesso aos Planos de Ensino, informações de notas, frequência e conteúdo das aulas. O app também disponibiliza o acesso ao Sistema de Gestão de Recursos Institucionais (Guri), o Portal do Aluno para os discentes e o Portal do Professor para os docentes. Além dos smartphones, o App da Unipampa também pode ser utilizado em tablets.

A novidade está disponível para usuários do sistema Android e em breve para dispositivos da Apple. Faça o download do App da Unipampa pela Google Play

Foto: Eduardo Silveira